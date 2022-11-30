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أخبار الأهلي اليوم | المسيليم يتسبب في غضب تجاه الفراج وأرجنتيني يردد نشيد الراقي

زهيرة عادل
5:14 م غرينتش+3 30‏/11‏/2022
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نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 30 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

رابطة الأهلي في قطر

أشعلت رابطة جمهور الأهلي الأجواء في قطر خلال الساعات الماضية، بعد حضورها لدعم المنتخب السعودي في مواجهته المصيرية أمام المكسيك.

الأخضر يلاقي المكسيك الليلة، في لقاء مصيري، فوزه به يعني التأهل مباشرةً لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

أرجنتيني يردد نشيد الأهلي

عشق الأهلي معهم في كل مكان، لذلك حرص عدد من الشباب الأهلاوي على تحفيظ نشيد الراقي لمشجع أرجنتيني، اصطحبوه معهم في طريقهم لقطر.

الجمهور السعودي والأرجنتيني يتجهان لقطر لدعم المنتخبين، في المباراتين المصيريتين لهما خلال الساعات القليلة المقبلة أمام المكسيك وبولندا على الترتيب.

جلد المسيليم ودعم المالكي .. الجمهور يهاجم الفراج بتهمة "ادعاء الوطنية"

ثار الجمهور غضبًا تجاه الإعلامي الرياضي وليد الفراج بتهمة ادعاء الوطنية، نظرًا لموقف قديم له مع ياسر المسيليم؛ حارس الأهلي، على عكس موقفه مع عبد الإله المالكي؛ لاعب الهلال. (طالع التفاصيل)

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