أخبار الأهلي اليوم | المسيليم يتسبب في غضب تجاه الفراج وأرجنتيني يردد نشيد الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 30 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

رابطة الأهلي في قطر

أشعلت رابطة جمهور الأهلي الأجواء في قطر خلال الساعات الماضية، بعد حضورها لدعم المنتخب السعودي في مواجهته المصيرية أمام المكسيك.

الأخضر يلاقي المكسيك الليلة، في لقاء مصيري، فوزه به يعني التأهل مباشرةً لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

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من تواجد رابطة النادي الأهلي بقطر لمساندة المنتخب السعودي 💚💚 pic.twitter.com/DqU79E7e97 — مـشـعل العتيبي (@masheelnahar2) November 29, 2022

أرجنتيني يردد نشيد الأهلي

عشق الأهلي معهم في كل مكان، لذلك حرص عدد من الشباب الأهلاوي على تحفيظ نشيد الراقي لمشجع أرجنتيني، اصطحبوه معهم في طريقهم لقطر.

الجمهور السعودي والأرجنتيني يتجهان لقطر لدعم المنتخبين، في المباراتين المصيريتين لهما خلال الساعات القليلة المقبلة أمام المكسيك وبولندا على الترتيب.

الاربعاء ٣٠ / ١١ /٢٠٢٢ طريق #دبي_دوحة متوجهين لمباراة #السعودية_المكسيك قابلنا هذا الارجنتيني و اخدناه معانا لقطر ،، طبعاً لازم نحفظه نشيد الاهلي #و_عبر_الزمان_سنمضي_معاً pic.twitter.com/1KZ2t8TG40 — محسن MUHSIN الشريف (@MnAlSharef) November 30, 2022

جلد المسيليم ودعم المالكي .. الجمهور يهاجم الفراج بتهمة "ادعاء الوطنية"

ثار الجمهور غضبًا تجاه الإعلامي الرياضي وليد الفراج بتهمة ادعاء الوطنية، نظرًا لموقف قديم له مع ياسر المسيليم؛ حارس الأهلي، على عكس موقفه مع عبد الإله المالكي؛ لاعب الهلال. (طالع التفاصيل)