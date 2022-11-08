أخبار الأهلي اليوم | المحياني يظهر أخيرًا وفيفا ينقذ الراقي من قضية جديدة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الثامن من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

شباب الأهلي يسقطون أمام النصر

تلقى شباب الأهلي الهزيمة أمام النصر برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي الممتاز للشباب.

هدف الراقي الوحيد سجله مراد خضري، فيما أحرز رباعية العالمي مشاري النمر "هدفين"، عبد الهادي القحطاني وعبد العزيز العليوة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد العالمي للنقطة 19 في المركز الرابع، فيما تجمد الراقي عند 18 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

المحياني يظهر أخيرًا

عقب أشهر من الصمت، يطل موسى المحياني؛ مدير التنفيذي السابق للأهلي، على الجماهير، لكشف الكثير من الكواليس، التي دارت في عهد المجلس السابق برئاسة ماجد النفيعي.

المحياني من المنتظر أن يظهر عبر برنامج "برا الـ18"، لكن لم يُعلن بعد عن موعد الحوار تحديدًا.

وكان جمهور الراقي قد وجه سهامه نحو المحياني عقب هبوط الفريق لدوري يلو، محملين إياه المسؤولية.

الأهلي السابع في دورة الألعاب

جاء الأهلي في المركز السابع بدورة الألعاب السعودية، التي اختتم فعالياتها، أمس الأحد.

الراقي حصد 14 ميدالية، بواقع ست ذهبيات، وفضية واحدة، وسبع برونزيات.

فيما سبق الأهلي كل من الهلال (42 ميدالية)، الاتحاد (22 ميدالية)، الوحدة (27 ميدالية)، الشباب (24 ميدالية)، والصفا (26 ميدالية).

فيفا يعرض الصلح .. إدارة الأهلي تتعامل بذكاء في قضية إدواردو

كشف الخبير القانوني أحمد الشيخي عن تفاصيل قضية جديدة بشأن الأهلي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مقامة من لاعبه السابق البرازيلي كارلوس إدواردو. (طالع التفاصيل)