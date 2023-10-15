أخبار الأهلي اليوم | الجنود المجهولون، وموقف ماكسيمين أمام الوحدة

قد تعتقد في الوهلة الأولى أن اللاعبين الأجانب في أندية دوري روشن، يتألقون نظرًا لإمكانياتهم الفردية فقط، ولكن هناك جنود مجهولة وراء هذا التألق، وهم اللاعبون المحليون المميزون.

متعب الحربي؛ ظهير نادي الشباب السعودي، الاسم الذي كان مسارًا للجدل في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، لا يزال كذلك قبل الشتاء المقبل، لكن محمد المنجد؛ رئيس النادي، خرج لوضع النقاط فوق الحروف.