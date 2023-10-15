أخبار الأهلي اليوم | الجنود المجهولون، وموقف ماكسيمين أمام الوحدة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 15 أكتوبر 2023
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موقف ماكسيمان أمام الوحدة مازال معلقًا
يخضع آلان سان ماكسيمين جناح الأهلي لجلسات علاجية مكثفة صباحية ومسائية للتعافي من إصابته بتمزق عضلي في الفخذ أبعدته عن مواجهة الاتحاد الأخيرة في دوري روشن السعودي.
اللاعب كان قد تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الاتفاق في الدوري ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للحاق بمواجهة الوحدة يوم الجمعة القادم وإن كان القرار مازال معلقًا وسيتم حسمه بناءً على حالة اللاعب وتطورها.
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لولاهم ما نجح نجوم العالم .. جنود دوري روشن المجهولون يفرضون كلمتهم!
قد تعتقد في الوهلة الأولى أن اللاعبين الأجانب في أندية دوري روشن، يتألقون نظرًا لإمكانياتهم الفردية فقط، ولكن هناك جنود مجهولة وراء هذا التألق، وهم اللاعبون المحليون المميزون.
بعد أنباء عصيان متعب الحربي .. رئيس الشباب يفاجئ الهلال والنصر والأهلي بتصريحه
متعب الحربي؛ ظهير نادي الشباب السعودي، الاسم الذي كان مسارًا للجدل في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، لا يزال كذلك قبل الشتاء المقبل، لكن محمد المنجد؛ رئيس النادي، خرج لوضع النقاط فوق الحروف.