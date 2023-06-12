أخبار الأهلي اليوم | الجمهور يرفض بديل الربيعي "العالمي" وحملة لإعادة ماجد النفيعي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ12 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ12 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

صدمة حول موقف وليد معاذ .. وحملة لإعادة ماجد النفيعي لرئاسة الأهلي

لا يريد البعض أن يقف الأهلي السعودي من جديد على أقدامه ويعود للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي، بعد موسم كارثي في دوري يلو للدرجة الأولى. (طالع التفاصيل)

بعد أنباء رفضها العيش في السعودية .. فنانة عربية تهاجم زوجة سيرخيو راموس

تعرضت بيلار روبيو؛ زوجة المدافع الإسباني سيرخيو راموس؛ محترف باريس سان جيرمان الفرنسي، للهجوم من قبل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بعد مزاعم البعض حول رفضها العيش في أي بلد عربي. (طالع التفاصيل)

نار أوروبا أفضل؟ .. جمال بلماضي يوجه نصيحته لرياض محرز علنًا بعد إغراءات الأهلي

تحدث جمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن الجدل الدائر حول لاعبه رياض محرز؛ محترف مانشستر سيتي الإنجليزي، كاشفًا عن رغبته بعد محاولات استقطابه لدوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

من أجل 5 لاعبين .. وفد سعودي يفاجئ نجوم نهائي دوري أبطال أوروبا!

شهد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره إنتر ميلانو الإيطالي، مفاجأة من وفد سعودي حرص على حضور المباراة، من أجل 5 لاعبين دفعة واحدة. (طالع التفاصيل)

"مُنتهي وهؤلاء أفضل منه" .. جمهور الأهلي يغضب ويرفض بطل العالم!

انتفضت جماهير النادي الأهلي خلال الساعات الماضية ضد إدارة ناديها، بسبب دخولها في مفاوضات مع أحد نجوم العالم، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. (طالع التفاصيل)

هل اقترب من الأهلي؟ قرار مفاجئ من رياض محرز

اتخذ النجم الجزائري رياض محرز، قرارًا مفاجئًا بشأن مفاوضات النادي الأهلي معه، والذي يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. (طالع التفاصيل)

مورينيو يرفض المجاملة .. سيلتقي رئيس الأهلي ولكن!

تحاول إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، حسم التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. (طالع التفاصيل)

"تشبه بيب جوارديولا" .. رفاق بيتسو موسيماني يهبون للدفاع عنه أمام سخرية جمهور الأهلي

رغم تغريد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي السعودي، بعيدًا عن الراقي إلا أن جمهور الأخير يلاحقه لإيصال رسائله الرافضة له أينما حل. (طالع التفاصيل)