أخبار الاتحاد اليوم | رحيل الإدارة، وتأجيل قمة السيدات

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 26 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 26 نوفمبر 2022.

إدارة الاتحاد في أزمة كبيرة

قال الدكتور عادل المرضي أن إدارة الاتحاد في أزمة مالية كبيرة نتيجة عدة أسباب، مشيرًا إلى أنها في حيرة من أمرها حول الترشح لفترة جديدة أم الاكتفاء بالفترة السابقة.

وأوضح المرضي أن الإدارة مطالبة حاليًا بتسديد جميع المبالغ المتعلقة بالعقود التي وقعت مؤخرًا خاصة مع أحمد حجازي، وكذلك تجديد عقود بعض اللاعبين على رأسهم عبد الرزاق حمدالله وإيجور كورونادو، وأشار إلى أن النية في النادي لعدم التخلي عن أي لاعب في الفترة القادمة وكذلك عدم تسجيل أي لاعب جديد في يناير لصعوبة الحصول على الكفاءة المالية.

📞 عادل المرضي - اعلامي:

إدارة #الاتحاد في أزمة لم تمر عليها منذ 3 سنوات .. الآن هي في حيرة هل ترشح لفترة رئاسية قادمة أم الاكتفاء بالفترة الماضية!!..

الحصاد الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )

@ADEL_MARDI pic.twitter.com/CDDfBP2e8t — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 25, 2022

تأجيل مواجهة الشباب في دوري السيدات مجددًا

أعلنت إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الاتحاد والشباب ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للسيدات، والتي كانت مقررة أمس الجمعة على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأوضحت إدارة الكرة النسائية عبر تويتر أن التأجيل يأتي حفاظًا على سلامة اللاعبات والجماهير نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة جدة.

وأوضحت الإدارة أن موعد اللقاء الجديد سيُحدد لاحقًا، علمًا أن هذا هو التأجيل الثاني للمباراة.

الاتحاد يُحاول حل مشكلة دي سوزا

تُحاول إدارة الاتحاد التوصل لحل تُنهي به أزمة لاعب الفريق السابق جوناس دي سوزا بعد حصوله على حكم نهائي بالحصول على 10 ملايين ريال سعودي.

الاتحاد يسعى للخروج من "مطب" دي سوزا