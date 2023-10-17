أخبار الاتحاد اليوم | غياب المدافع الدولي عن مواجهة التعاون، وجديد محمد صلاح

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 أكتوبر 2023
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الاتحاد يفقد حسن كادش أمام التعاون
تأكد غياب حسن كادش مدافع الاتحاد عن المباراة القادمة أمام التعاون في دوري روشن السعودي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال تواجده مع منتخب بلاده السعودية في معسكر البرتغال.
اللاعب سيخضع لفحوصات طبية نهاية الأسبوع الجاري لتحديد مدى قدرته على العودة إلى التدريبات الجماعية.
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فرحة لم تكتمل .. الآسيوي يفاجئ الاتحاد بشأن مواجهة سباهان
فاجأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمهور اليوم الإثنين، بشأن مواجهة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني الملغاة، مغيرًا موقفًا بين الأمس واليوم.
فيديو: "عاملونا مثل الهلال" .. أزمة سباهان تشعل غضب العميد ضد اتحاد الكرة!
لا يزال عشاق نادي الاتحاد، يترقبون القرار النهائي في أزمة مباراة سباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.
"بيني وبين نجم الاتحاد مصارعة خاصة" .. إيجالو يتحدث عن الأصعب في السعودية
كشف النيجيري أوديون إيجالو؛ مهاجم الهلال السعودي السابق والوحدة الحالي، عن أصعب ما واجهه في دوري روشن، موجهًا رسالة لجمهور الزعيم.
فيديو: هل يسامحه الاتحاد؟ ليفربول يمهد لـ"بيع" محمد صلاح بخطوة قياسية
قبل أقل من شهرين من الآن، كان الوسط الرياضي العالمي، يتابع عن كثب، مصير صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح، إلى نادي الاتحاد السعودي.