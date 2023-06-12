أخبار الاتحاد اليوم | هجوم اتحادي على لاعب الهلال وهجمة على عبد الرزاق حمد الله وجدل المرشح المحتمل

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ12 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ12 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

هجمة إيرانية كبرى على عبد الرزاق حمد الله .. فما هي القصة؟

في ظل انخراط المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، في معسكر منتخب بلاده الحالي، تعرض لهجمة إيرانية كبرى بشكل مفاجئ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". (طالع التفاصيل)

"مصيبة وأمر غير مقبول" .. مرشح محتمل لرئاسة الاتحاد يثير الجدل بمواقفه

باب الترشح مفتوح وحتى الآن أنمار الحائلي يلتزم الصمت، لكنه ترك الجدل خلفه ينهش في أحد المرشحين المحتملين. (طالع التفاصيل)

من أجل 5 لاعبين .. وفد سعودي يفاجئ نجوم نهائي دوري أبطال أوروبا!

شهد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره إنتر ميلانو الإيطالي، مفاجأة من وفد سعودي حرص على حضور المباراة، من أجل 5 لاعبين دفعة واحدة. (طالع التفاصيل)

لتعويض أحمد حجازي .. الاتحاد يستهدف 3 مدافعين عالميين

بدأ نادي الاتحاد في التحرك الفعلي من أجل تعويض غياب المدافع المصري أحمد حجازي، بعدما تعرض لإصابة قوية، وذلك باستهداف 3 مدافعين عالميين، للتعاقد مع أحدهم. (طالع التفاصيل)

صداع عبد الرزاق حمد الله يلاحقه! .. وليد الركراكي يفقد أعصابه بسبب مهاجم الاتحاد من جديد

يبدو أن السؤال عن عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم المغرب ومحترف الاتحاد السعودي، سيظل يلاحق وليد الركراكي؛ المدير الفني لأسود الأطلس، في كل مؤتمر صحفي يعقده، بطريقة أثارت جم غضبه هذه المرة. (طالع التفاصيل)

إلكاي جوندوان يصدم برشلونة والاتحاد السعودي يهدده!

بعد انتهاء صراع الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني حول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي خسره كلاهما، حان الآن موعد صراع البرسا مع الاتحاد السعودي حول الألماني إلكاي جوندوان؛ لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

خير غير مرغوب به .. لفتة لاعب الهلال تجاه أحمد حجازي تقابل بهجوم من جمهور الاتحاد

لا ينسى الجمهور بسهولة من خذله، حتى يصبح مجرد ذكر اسمه مرفوضًا بالنسبة لهم، والخير المقدم منه، مشكوك به! (طالع التفاصيل)

نصراوي هاجمه مدربه علنًا وهلالي أحرجه زميله .. موسم "سقوط النجوم" في دوري روشن 2023م

"لم يسلم أحد" أو بطريقة أوضح "موسم سقوط النجوم"، قل ما تشاء حول الموسم المنقضي من دوري روشن السعودي من إشادات حول المنافسة وإثارتها وتطور المستويات بشكل كبير، لكن لا تنس في خضم هذه الإشادات أن تنظر لبعض أزمات ذاك الموسم. (طالع التفاصيل)

مشاغب النصر ومُخلص الهلال .. فريق الإنقاذ في دوري روشن السعودي

نستعرض خلال السطور التالية فريق منقذي دوري روشن السعودي 2022-2023. (طالع التفاصيل)