أخبار الاتحاد اليوم | تحرك لضم ميتاي نهائيًا .. والتفاوض لضم نجم برشلونة أتلتيك!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت 25 يناير 2025م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت 25 يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.

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جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2025

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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"النصر أنقذ الاستقطاب من ورطة كريم بنزيما" .. أسرار جديدة في فشل انتقال ستيفانو بيولي إلى الاتحاد

أثار الإعلامي الرياضي علي العنزي، لقطة مثيرة للجدل، تتعلق بالإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، والذي كان قريبًا من تدريب الاتحاد، قبل تحويل دفّته إلى النادي العاصمي. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

لوكوموتيف موسكو ينتظر الملايين .. تقارير: الاتحاد يتحرك من أجل شراء عقد ميتاي "نهائيًا"!

قدم الظهير الألباني الشاب ماريو ميتاي، المحترف في صفوف الاتحاد، أوراق اعتماده كأحد أبرز صفقات الأجانب المواليد، المنتقلين حديثًا إلى دوري روشن السعودي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الماضي. "اقرأ التفاصيل"

اسم مفاجئ .. الاتحاد يتفاوض للتعاقد مع "هداف" برشلونة أتلتيك

على مدار الأسابيع بل والأشهر القليلة الماضية، ارتبط أكثر من اسم في نادي برشلونة، بإمكانية الانتقال إلى الملاعب السعودية، من بوابة فريق الاتحاد تحديدًا. "اقرأ التفاصيل"

ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم. "اقرأ التفاصيل"