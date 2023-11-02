أخبار الاتحاد اليوم | موقف الشنقيطي من مواجهة الشباب، وقرارات مباراة سباهان

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 2 نوفمبر 2023
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الشنقيطي يدعم الاتحاد لمواجهة الشباب
أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مهند الشنقيطي مدافع الاتحاد تعافى تمامًا من إصابته بكدمة في المفصل، وقد تدرب اللاعب بشكل عادي يوم أمس.
الشنقيطي كان قد جلس على دكة البدلاء خلال المواجهة الأخيرة في الكأس أمام الفيحاء بعد تعرضه للإصابة، ولكنه أصبح جاهزًا لمواجهة الشباب في دوري روشن.
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الرسمي صار قريبًا .. الإعلان عن نتيجة الاتحاد وسباهان وعقوبات قاسية في الانتظار!
يبدو أن لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد استقرت بشكل نهائي، على قراراتها في أزمة مباراة نادي الاتحاد السعودي، ضد سباهان أصفهان الإيراني.
مفاجأة عن الهلال .. وقرارات من محكمة كاس في قضايا النصر والاتحاد والأهلي
فجّر القانوني الرياضي أحمد الأمير، مفاجأة من العيار الثقيل، عن قضايا أندية صندوق الاستثمارات السعودي "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".
يستعد فريق نادي الاتحاد لمواجهة الشباب في بطولة دوري روشن السعودي، ولكن العميد تلقى ضربتين قويتين قبل تلك المباراة المرتقبة.