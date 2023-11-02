أخبار الاتحاد اليوم | موقف الشنقيطي من مواجهة الشباب، وقرارات مباراة سباهان

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 2 نوفمبر 2023

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الشنقيطي يدعم الاتحاد لمواجهة الشباب

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مهند الشنقيطي مدافع الاتحاد تعافى تمامًا من إصابته بكدمة في المفصل، وقد تدرب اللاعب بشكل عادي يوم أمس.

الشنقيطي كان قد جلس على دكة البدلاء خلال المواجهة الأخيرة في الكأس أمام الفيحاء بعد تعرضه للإصابة، ولكنه أصبح جاهزًا لمواجهة الشباب في دوري روشن.