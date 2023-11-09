أخبار الاتحاد اليوم | مكان المعسكر الشتوي، وعودة الخماسي للمران

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 9 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 9 نوفمبر 2023

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مران الاتحاد ينتعش بعودة الخماسي

شهد مران الاتحاد يوم أمس عودة 5 لاعبين كانوا خارجه خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة.

وشهدت التدريبات عودة عبد الرحمن العبود بعد إقالة نونو سانتو الذي كان يرفض وجوده في المران، بجانب المصابين فابينيو وإيجور كورونادو وأحمد حجازي وعبد الرزاق حمدالله.

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الاتحاد يختار دبي لمعسكره الشتوي

اختارت إدارة الاتحاد إمارة دبي الإماراتية لاحتضان معسكر الفريق المقرر إقامته مطلع العام القادم.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الإدارة تنوي تحضير كل ما يخص المعسكر مبكرًا، وقد بدأ مسؤولو النادي مراجعة التجهيزات والترتيب لعدد من المباريات التجريبية في دبي.

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