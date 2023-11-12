أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة في مباراة سباهان، وتفاصيل مفاوضات نجم إنتر

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 نوفمبر 2023
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"نعم نفكر ولكن!" .. وكيل لاوتارو مارتينيز يتحدث عن عرض الاتحاد لضمه
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز؛ مهاجم إنتر الإيطالي، أحدث المنضمين للأنباء التي تتحدث عن الميركاتو الشتوي المرتقب في المملكة العربية السعودية، وارتبط اسمه بالتحديد بنادي الاتحاد.
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"عرض غير مسبوق" .. الاتحاد يُغري لاوتارو مارتينيز
يبدو أن نادي الاتحاد سيدخل بكل قوة، من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر الإيطالي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
فرط العقد بعد رحيل نونو سانتو؟ .. الاتحاد يعاقب نجمه لأسباب انضباطية
الحديث عن انفراط العقد بعد رحيل البرتغالي نونو سانتو عن قيادة الاتحاد السعودي حتمًا كان لا بد أن يأتي في ظل الصرامة الشديدة التي كان يفرضها على الفريق، وإن كان العقد لم ينفرط بالصورة الكبيرة، خاصةً في ظل ترحيب عدد ليس بالقليل من اللاعبين برحيله.
سباهان لم يخسر القضية بعد .. محامٍيكشف عن مفاجأة في أزمة الاتحاد لصالح إيران
لم تكشف قضية الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني عن كل ما في جعبتها بعد، رغم إصدار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوباته على الأخير.
مهاجم الاتحاد في مرمى الانتقادات .. وليد الركراكي مستاء من عبدالرزاق حمد الله بعد كأس العالم
منذ كأس العالم قطر 2022، لم يقم وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغربي باستدعاء عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، فحتى معسكر نوفمبر المرتقب لم يتم استدعاؤه له.
بيريز يوجه رسالة خاصة لبنزيما ويخرج بتلميح عن مستقبل أنشيلوتي!
قام فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بتوجيه رسالة خاصة إلى النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي.
فرط العقد بعد رحيل نونو سانتو؟ .. الاتحاد يعاقب نجمه لأسباب انضباطية
الحديث عن انفراط العقد بعد رحيل البرتغالي نونو سانتو عن قيادة الاتحاد السعودي حتمًا كان لا بد أن يأتي في ظل الصرامة الشديدة التي كان يفرضها على الفريق، وإن كان العقد لم ينفرط بالصورة الكبيرة، خاصةً في ظل ترحيب عدد ليس بالقليل من اللاعبين برحيله.
سباهان لم يخسر القضية بعد .. محامٍيكشف عن مفاجأة في أزمة الاتحاد لصالح إيران
لم تكشف قضية الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني عن كل ما في جعبتها بعد، رغم إصدار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوباته على الأخير.
مهاجم الاتحاد في مرمى الانتقادات .. وليد الركراكي مستاء من عبدالرزاق حمد الله بعد كأس العالم
منذ كأس العالم قطر 2022، لم يقم وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغربي باستدعاء عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، فحتى معسكر نوفمبر المرتقب لم يتم استدعاؤه له.
بيريز يوجه رسالة خاصة لبنزيما ويخرج بتلميح عن مستقبل أنشيلوتي!
قام فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بتوجيه رسالة خاصة إلى النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي.