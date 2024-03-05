أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة في التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال، والفارق بين حمدالله وميتروفيتش

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 5 مارس 2024
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مفاجأة في تشكيل الاتحاد لمواجهة الهلال
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاجأة تخص تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم الثلاثاء.
الصحيفة أوضحت أن المدرب مارسيلو جاياردو قرر خوض اللقاء بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الدوري الأسبوع الماضي، وذلك رغم الخسارة 3-1!
الجميع توقع بعض التغييرات في التشكيل لكن المدرب فاجأ الجميع بتثبيته رغم التراجع في الشوط الثاني والخسارة.
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