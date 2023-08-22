أخبار الاتحاد اليوم | مستوى العميد في قرعة آسيا، وحسم ملفي صلاح وجابرييل

المدافع البرازيلي جابرييل ماجاليايش؛ محترف آرسنال الإنجليزي، هو أحدث المنضمين لقائمة الأهداف السعودية خلال ما تبقى من الميركاتو الصيفي الجاري، وتحديدًا أهداف الاتحاد.

أصبح الاتحاد مجبرًا على التعاقد مع مدافع أجنبي بعد فشل محاولاته الحثيثة لضم حسان تمبكتي مدافع الشباب بانتقاله رسميًا يوم أمس للهلال وصعوبة التعاقد مع عبد الإله العمري مدافع النصر.