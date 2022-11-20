أخبار الاتحاد اليوم | محمد صلاح رفقة نجم العميد .. والتفوق على الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022.

"النصر أدّب حمد الله أخلاقيًا فعاد لمنتخب المغرب"

يرى الإعلامي أديب العُمري، أن نادي النصر لعب الدور الأكبر في عودة عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، إلى منتخب المغرب مرة أخرى، بعد أزماته ومشاكله مع مسؤولي الاتحاد المغربي. "اقرأ التفاصيل"

"الأهلي تخلى عن لقب قلعة الكؤوس والهلال يحتاج لسنوات للوصول لبطولات الاتحاد"

أوضح الإعلامي الرياضي عادل المرضي أن بيان الأهلي الخاص بتوثيق عدد بطولاته، أضعف موقفه، وجرده من لقب "قلعة الكؤوس" المعروف به، كونه النادي الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

محمد صلاح ينشر صورة له مع نجم الاتحاد

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، صورة مع زميله بالمنتخب المصري طارق حامد، لاعب وسط الاتحاد.

جاءت الصورة بعد المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين المصري والبلجيكي وديًا مساء يوم الجمعة الماضي.