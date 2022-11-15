أخبار الاتحاد اليوم | مباراة ودية أمام الوصل، وخطاب من أنجولا

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 15 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 15 نوفمبر 2022.

الاتحاد يُواجه الوصل وديًا

أعلن نادي الاتحاد خوض مباراة ودية أمام الوصل الإماراتي يوم الجمعة القادم، لتكن الثانية في معسكره المقام حاليًا في دبي.

الفريق السعودي كان قد هزم الفيحاء 2-0 في الودية الأولى.

خطاب من أنجولا وموعد عودة حجازي وحامد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الثنائي طارق حامد وأحمد حجازي سيعودان لمعسكر الاتحاد في دبي يوم السبت القادم بعد الفراغ من مواجهة بلجيكا مع منتخب بلادهما مصر وديًا في الكويت.

من جانب آخر، تلقى النادي خطابًا من الاتحاد الأنجولي لكرة القدم للاستفسار حول الإصابة التي لحقت بالمهاجم هيلدر كوستا خلال اللقاء الودي أمام الفيحاء.

البحار يُجري جراحة ناجحة لعلاج الرباط الصليبي

أعلن نادي الاتحاد نجاح العملية الجراحية التي خاضها لاعبه الشاب نور البحار بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

اللاعب المصري الشاب أجرى الجراحة في مشفى سليمان الفقيه، ومن المقرر أن يُحدد خلال الساعات القادمة ملامح برنامجه العلاجي والتأهيلي.

📝| البحار يجري جراحية ناجحة pic.twitter.com/yywvXgBVEn — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 14, 2022

الحائلي: وصول المنتخب لكأس العالم نتاج عمل جماعي ودعم سخي

أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أن وصول المنتخب السعودي إلى كأس العالم قطر 2022 نتاج عمل كبير من المنظومة الرياضية في السعودية وكذلك الدعم الكبير من القيادة الرشيدة .

الرئيس أبدى أمله أن ينعكس هذا العمل على نتائج المنتخب في قطر.