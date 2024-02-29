Mohamed Salah Liverpool 2023Getty Images
تامر أبو سيدو

أخبار الاتحاد اليوم | ليفربول يُحدد سعر وشرط بيع صلاح، والأهلي يخطف هدف العميد

Al Ittihadدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 29 فبراير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 فبراير 2024

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