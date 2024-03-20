أخبار الاتحاد اليوم | "لا يحق لكم الحديث عن أخطاء التحكيم"، وتفسير جديد لتراجع بنزيما

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 20 مارس 2024
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أسطورة مانشستر يونايتد يُفسر تراجع أداء بنزيما مع الاتحاد
فسر دوايت يورك أسطورة هجوم مانشستر يونايتد تراجع أداء كريم بنزيما مع الاتحاد بضعف جودة اللاعبين حوله.
وأضاف "انتقال بنزيما من ريال مدريد إلى الدوري السعودي بمثابة تحدٍ كبير له، وإن كان يُساعده على الانسجام كونه مسلم، لكن أعتقد أن تراجع أداء اللاعب يعود لعدة عوامل أبرزها ضعف جودة اللاعبين حوله، بجانب عوامل أخرى مثل الإدارة وتغيير المدرب".
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"لا يحق للاتحاد الحديث عن ركلات الجزاء وأخطاء التحكيم!"
صادر الصحفي محمد العميري حق الاتحاد في الحديث عن أخطاء التحكيم وركلات الجزاء نظرًا لأنه أهدر العديد من النقاط في دوري روشن ويُعاني من أخطاء إدارية وفنية.
وكتب العميري عبر منصة إكس "العمل الإداري في الأندية إذا كان فاشلاً ينعكس على العمل الفني ويتأثر به المشجع وينجرف إلى أحاديث غير صحيحة تنمي فكر المؤامرة وتغذي نظريات التشكيك. لا يمكن لفرق تخسر أكثر من 15 نقطة من فرق غير منافسة وبعد اتساع الفارق مع الأخر ، يظهر الحديث عن ركلات الجزاء والتحكيم.!!".
"يمكن أن يكون الأمر رائعًا"
اجتماع عاصف بشأن فريق عمل التوثيق تم مساء أمس الثلاثاء