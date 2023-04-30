أخبار الاتحاد اليوم | كواليس الفوز على الشباب، وممثل العميد في التوثيق

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 30 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 30 إبريل 2023.

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الاتحاد يبدأ الاستعداد لمواجهة التعاون

يستأنف الاتحاد اليوم تدريباته عقب الإجازة التي منحها نونو سانتو للاعبين بعد الفوز على الشباب.

صحيفة الرياضية أوضحت أن المدرب يُولي مواجهة التعاون يوم الأربعاء القادم أهمية خاصة نظرًا لأن الفوز بها سيمنح الفريق دفعة كبيرة في سباق اللقب، خاصة أن الخصم يُقدم موسمًا قويًا.

اللقاء يغيب عنه الظهير الأيسر زكريا هوساوي للإيقاف، وسيُحدد سانتو خلال اليومين القادمين بديله في يسار الدفاع.

الاتحاد يختار ممثليه في لجنة التوثيق

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اختيار الاتحاد لأحمد صادق دياب ممثلًا له في الجمعية العمومية للجنة توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، فيما تم اختيار عبد الإله النجيمي مؤخرًا معتمدًا.

دياب سيحضر اجتماع اللجنة الذي سيُعقد بعد غدٍ في الرياض بحضور جميع ممثلي الأندية أعضاء الجمعية العمومية، فيما كان فريق مؤرخي الاتحاد قد أرسل جميع المستندات والوثائق المطلوبة للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تُثبت بطولات فريق كرة القدم وتضمنت مقاطع فيديو وقصاصات صحف وصور.

شاهد كواليس فوز الاتحاد الدرامي على الشباب

نشر حساب الاتحاد على يوتيوب مقطع فيديو لكواليس المباراة المثيرة أمام الشباب والتي انتهت بفوز متصدر جدول الدوري السعودي 2-1.

نجم الاتحاد يتفوق في سباق كاسترول

يتواصل سباق كاسترول وسط تقدم لمهاجم الاتحاد.

سباق كاسترول "جي تي إكس" لقوة التحمل (13) | لاعب الاتحاد يتفوق على ثنائي الهلال والنصر

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