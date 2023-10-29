أخبار الاتحاد اليوم | قرار الإدارة بشأن نونو سانتو، وتغيير ملعب مواجهة الشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 29 أكتوبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 أكتوبر 2023

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الاتحاد يكشف عن مستقبل نونو سانتو

تُحيط الشكوك بمستقبل نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بعد النتائج السلبية الأخيرة وغياب الفوز لـ4 مباريات متتالية في دوري روشن السعودي.

الإعلامي الاتحادي هتان النجار نقل عبر حسابه على سناب شات عن مصدر مسؤول في النادي الغربي أن سانتو مستمر مع الفريق ولم يُتخذ أي قرار بشأن مستقبله.

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تغيير ملعب مباراة الشباب والاتحاد

أغلق نادي الشباب ملعبه الجديد بسبب الزراعة الشتوية بعد مباراة واحدة خاضها عليه كانت أمام الطائي.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن ذلك أدى لنقل مباراة الشباب والاتحاد في الجولة القادمة من دوري روشن إلى استاد الملك فهد الدولي.

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