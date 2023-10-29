أخبار الاتحاد اليوم | قرار الإدارة بشأن نونو سانتو، وتغيير ملعب مواجهة الشباب

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 أكتوبر 2023
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الاتحاد يكشف عن مستقبل نونو سانتو
تُحيط الشكوك بمستقبل نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بعد النتائج السلبية الأخيرة وغياب الفوز لـ4 مباريات متتالية في دوري روشن السعودي.
الإعلامي الاتحادي هتان النجار نقل عبر حسابه على سناب شات عن مصدر مسؤول في النادي الغربي أن سانتو مستمر مع الفريق ولم يُتخذ أي قرار بشأن مستقبله.
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تغيير ملعب مباراة الشباب والاتحاد
أغلق نادي الشباب ملعبه الجديد بسبب الزراعة الشتوية بعد مباراة واحدة خاضها عليه كانت أمام الطائي.
صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن ذلك أدى لنقل مباراة الشباب والاتحاد في الجولة القادمة من دوري روشن إلى استاد الملك فهد الدولي.
فيديو | أنقذه ثم سخر منه .. مشجع اتحادي يُساعد سانتو بسبب الأمطار الغزيرة!
وتعادل الاتحاد أمام الحزم بهدفين لمثلهما، في الجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليستمر الفريق في الابتعاد عن الانتصارات، للمباراة الرابعة على التوالي في دوري روشن السعودي.
بعاد "المخرب" الحقيقي وما لا يُدرك كله! .. خطة انتشال الاتحاد من "عقم" نونو سانتو
"سوف أعود إلى المنزل وأنام لست مهتمًا بما حدث" تصريح عندما تقرأه للوهلة الأولى تظن أنه خرج من مدرب حقق بطولة للتو، ويريد الحصول على قسط من الراحة أو ربما آخر يحقق فريقه الانتصارات تواليًا، لكن إن تتبعت هذا التصريح ستجد أنه مرفق بعبارة "لا أهتم بهتاف الجماهير"..
تدريباته القوية لا تكفي .. 4 اختبارات على حجازي اجتيازها قبل العودة لمباريات الاتحاد
حالة كبيرة من التفاؤل تسيطر على الوسط الرياضي الاتحادي منذ صباح اليوم الأحد، في ظل انتشار فيديوهات لتدريبات قوية يخوضها مدافعه المصري أحمد حجازي داخل المستطيل الأخضر، لكن هل اقتربت العودة؟
طلبوا مساعدة بنزيما .. جمهور الاتحاد يخون نونو سانتو ويُحدد اسم بديله
بعد هاشتاج "عودة العبود مطلب اتحادي"، أكد جمهور الاتحاد أنه لن يلتزم بالصمت مجددًا فيما يخص قضايا الفريق الأول، إذ أطلق هاشتاج آخر يطلب فيه صراحة تغيير المدرب الحالي نونو سانتو.