أخبار الاتحاد اليوم | فريق محمد صلاح الجديد، وخطف "هدف" الأهلي في السوق

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 17 يناير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 يناير 2024

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الاتحاد مازال يُحاول حسم صفقة ثنائي الاتفاق يسعى الاتحاد لحسم صفقة ثنائي الاتفاق، حامد الغامدي وأحمد الغامدي، بعد إتمام الصفقة التبادلية بضمه سعد الموسى مقابل انتقال هارون كامارا وعبد الرحمن العبود لفارس الدهناء. صحيفة الشرق الأوسط أفادت أن المفاوضات مازال مستمرة بين الناديين. حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

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