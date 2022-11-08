أخبار الاتحاد اليوم | فحص جديد لشراحيلي وصدمة طارق حامد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 8 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 8 نوفمبر 2022.

فحص طبي جديد لشراحيلي

خضع أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد لفحوصات طبية بالرنين المغناطيسي مساء أمس في مشفى فقيه الجامعي بدبي للوقوف على حالته الصحية بعد انتهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الرائد في دوري روشن السعودي وأبعدته عن اللعب.

وسيُحدد بناءً على نتائج تلك الفحوصات موعد عودة المدافع السعودي للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الودية التي سيخوضها الاتحاد في معسكره المقام في الإمارات حاليًا.

شاهد ملخص اليوم الثاني للاتحاد في الإمارات

تواصلت تدريبات الاتحاد في الإمارات لليوم الثاني أمس، وذلك ضمن معسكر الفريق المقام هناك استغلالًا لتوقف دوري روشن السعودي بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022.

هوساوي يُغادر المشفى

غادر زكريا هوساوي مدافع الاتحاد والمنتخب السعودي المشفى بعد خضوعه للملاحظة لمدة 24 ساعة إثر تعرضه للإغماء في معسكر المنتخب المقام في أبو ظبي حاليًا وخلال المباراة التدريبية بين لاعبي الفريق يوم الأحد الماضي.

هوساوي يُغادر المشفى والجهاز الطبي يحسم موقفه من المران

أحزان في الإعلام الاتحادي بعد الحوكمة والأولمبياد السعودي

أحزان في الإعلام الاتحادي بعد ضياع صدارة دورة الألعاب السعودية وفشل النادي في تقييم الحوكمة.

أفراح في الهلال وأحزان في الاتحاد .. البلوي يتورط في أزمة جديدة!

مرتضى منصور يصدم طارق حامد نجم وسط الاتحاد

رئيس نادي الزمالك أوضح خلال تصريحاته أن اللاعب المصري لن يلعب للزمالك مجددًا.

مرتضى يصدم حامد: قلت للأندية السعودية اكتفوا ببيت الله وقبر الرسول!