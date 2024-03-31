أخبار الاتحاد اليوم | صراع خاص بين حمدالله ورونالدو، وورطة إدارة الحائلي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 31 مارس 2024
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الاتحاد يُنافس على جائزتي دوري روشن لشهر مارس
دخل مدرب الاتحاد مارسيلو جاياردو في منافسة مع نظيره للهلال، جورج جيسوس، على لقب مدرب الشهر في دوري روشن لشهر مارس الجاري.
ومن جانب آخر، يُنافس عبد الرزاق حمدالله كلًا من كريستيانو رونالدو وإيكامبي على لقب لاعب شهر مارس في دوري روشن.
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