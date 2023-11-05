أخبار الاتحاد اليوم | صدمة حمدالله، وتطورات مثيرة في ملف "سانتو العبود"

في ظل اتهامات البعض لعبد الرحمن العبود؛ لاعب الاتحاد السعودي، بعدم الموافقة على شروط البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، للعودة للتدريبات الجماعية، خرج وكيل اللاعب بتوضيح الحقيقة على الفور.

بعد مناشدات ومطالب لإدارة أنمار الحائلي؛ التي تترأس المؤسسة غير الربحية لنادي الاتحاد السعودي، بالخروج للحديث أمام الجماهير في ظل حالة التراجع الكبرى التي يعاني منها الفريق، ظهر أخيرًا أحد المسؤولين، لكنه تجاهل تمامًا وضع الفريق في دوري روشن.