أخبار الاتحاد اليوم | شراحيلي جاهز، وحمدالله ينضم لأولمبيك آسفي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 31 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 31 أكتوبر 2022.

شراحيلي يُنهي برنامجه التأهيلي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدافع أحمد شراحيلي أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح، والذي التزم به عقب الإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم خلال مواجهة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي.

اللاعب من المقرر أن يكون جاهزًا للانخراط في التدريبات الجماعية لحظة استئنافها بعد انتهاء الإجازة الممنوحة للاعبين حاليًا.

حمدالله ينضم لتدريبات أولمبيك آسفي

أفاد موقع le360 المغربي أن نادي الاتحاد سمح لمهاجمه عبد الرزاق حمدالله بالانضمام لتدريبات فريقه السابق أولمبيك آسفي بهدف الحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية خلال فترة توقف الدوري السعودي تحسبًا لاستدعائه لتمثيل المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022.

وأوضح الموقع أن المهاجم المغربي سيخوض مرانه الأول مع الفريق اليوم الإثنين.

زكريا هوساوي يخطف الأضواء

استدعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية مدافع الاتحاد زكريا هوساوي للانضمام لمعسكر الأخضر المقام في أبو ظبي حاليًا استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

الظهير الأيسر الشاب ظهر في 4 مباريات مع الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ويلعب للفريق معارًا من نادي أحد.(هنا المزيد من التفاصيل)

اللاعب وبعد تلقيه تلك الدعوة خطف الأضواء من الجميع، إذ أصبح حديث الإعلام والشارع الكروي السعودي حتى أن اسمه أصبح "تريند" على تويتر.