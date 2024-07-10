أخبار الاتحاد اليوم | سر فشل صفقة محمد صلاح، والموافقة على عرض الشباب لنجم الهجوم

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 10 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 10 يوليو 2024.

المشاكل لا تنتهي في العميد

الأهلي دُعم بـ6 لاعبين ولكنه ليس الأكثر!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصفقة أصبحت بين النجاح والانهيار

نيران الاتحاد تأبى أن تخمد..

الأهلي يهدد حلم الاتحاد "الكبير"..

تطورات جديدة في البيت الاتحادي..

اختيارات روبرتو فيرمينو لـ"الأفضل"..

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

صفقة مهمة في الطريق إلى الهلال..

هل يتلقى الهلال مساعدات خاصة؟..

أسرار جديدة عن ميركاتو النادي الأهلي..

الاتحاد يُعاني من أزمات إدارية عديدة..

رحل المدافع المصري وكذلك الهداف المغربي

النجم المخضرم أعلن رحيله عن الهلال