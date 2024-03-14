أخبار الاتحاد اليوم | سر غضب حمدالله أمام الهلال، وسبب فشل الأهلي في ضم سعود عبد الحميد

فيديو | "ألفاظ نابية" .. سر غضب عبد الرزاق حمدالله ودعسه على وشاح الهلال! شاهد ما حدث ولم يُعرض من قبل في لقطة حمد الله المثيرة للجدل

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