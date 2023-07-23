أخبار الاتحاد اليوم | ساعات تفصل صفقة فابينيو، والصفقة التبادلية مع الهلال هي الحل الوحيد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 23 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 23 يوليو 2023 ..

فابينيو يتجاوز الفحص الطبي تمهيدًا لتوقيعه مع الاتحاد

أفادت قنوات الكأس القطرية أن فابينيو نجم وسط ليفربول تجاوز الفحص الطبي المعتاد تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله للاتحاد السعودي.

الصفقة من المتوقع أن تُعلن رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة وأن يصل اللاعب السعودية تمهيدًا لانضمامه للمعسكر الإعدادي للموسم الجديد المقام في الطائف.

العمري يبدأ مسيرته مع الاتحاد باجتماع مع سانتو

انضم صالح العمري يوم أمس لتدريبات الاتحاد الجماعية بعد إتمام انتقاله من أبها إلى بطل الدوري السعودي.

وبدأ الجناح السعودي مسيرته مع العميد باجتماع مع المدرب نونو سانتو، حيث حرص الأخير على تشجيعه ودعمه وشرح له المطلوب منه قبل الانخراط في التدريبات.

والتقى اللاعب مع زملائه الجدد وتبادلوا التعريف عن أنفسهم قبل أن ينطلق المران الجماعي.

تطور ملفت في رحلة سويلم المنهالي العلاجية

دخل سويلم المنهالي مدافع الاتحاد الشاب مرحلة جديدة من برنامجه العلاجي الخاص بإصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث بدأ ملامسة الكرة وهي الخطوة الأخيرة قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.

اللاعب كان قد تعرض لتلك الإصابة القاسية قبل مواجهة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي خلال يناير الماضي.

كواليس اليوم الـ18 للاتحاد في الطائف

نشر حساب الاتحاد على تويتر مقطع فيديو يُظهر كواليس اليوم الـ18 من معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد والمقام بالطائف.

"السن مُجرد رقم"، تلك الجملة قد يقتنع بها الكثيرون، ولكن الحقيقة مهما قاومت عامل ارتفاع السن، لن تستطيع أبدًا أن تصمد أمامه، وكذلك لاعبي كرة القدم.

دار الحديث لأيام خلال الفترة الماضية عن صفقة تبادل تلوح في الأفق بين الهلال والاتحاد، ينتقل بموجبها لاعب الوسط الأول محمد كنو إلى الثاني مقابل الجناح عبد الرحمن العبود،، قبل أن يتوقف الحديث فجأة بسبب رفض الناديين.