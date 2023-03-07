أخبار الاتحاد اليوم | رسالة محمد نور للاتحاديين، ونونو سانتو يستقر على الظهير الأيسر أمام النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 7 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 مارس 2023.

سانتو يُجهز هوساوي للبدء أساسيًا أمام النصر

يعكف نونو سانتو المدير الفني للاتحاد على تجهيز زكريا هوساوي للبدء أساسيًا في يسار الدفاع خلال مواجهة النصر.

اللاعب كان قد غاب عن التشكيل الأساسي للمباراة الماضية أمام الخليج كإجراء احترازي لعدم تجدد إصابته التي تعرض لها خلال نهائي كأس السوبر السعودي.

محمد نور يُوجه رسالة لنجوم الاتحاد

وجه محمد نور نجم الاتحاد السابق رسالة للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر الخميس القادم، وقد حثهم خلالها على التركيز وعدم تكرار خطأ الموسم الماضي.

إذ قال "أقول للاتحاديين أن لا نعتبر تلك المباراة هي الأخيرة في الموسم، علينا ألا ننسى ما حدث الموسم الماضي أمام الهلال، حين جئنا كلنا للملعب بأمل حسم الدوري بالفوز باللقاء لكن هذا لم يحدث وخسرنا اللقاء واللقب".

أتم "أتمنى أن نكون في حالة تركيز كاملة هذه المباراة وأن نحصل على النقاط الثلاثة، لا أكثر ولا أقل، لأنها ستفتح لنا طريق اللقب. الفريق يُقدم موسمًا استثنائيًا دون أي مشاكل وبهدوء كامل وما أتمناه ألا يُعكر أحد تلك الأجواء".

الاتحاد يفتتح مشواره العربي بمواجهة الترجي

أوقعت قرعة كأس الملك سلمان للأندية العربية الاتحاد مع الترجي والشرطة العراقي وفريق ثالث لم يُحدد بعد.

الاتحاد سيفتتح مشواره بمواجهة العملاق التونسي ثم الفريق القادم من الأدوار التمهيدية فيما الختام أمام الشرطة العراقي، ولم تحدد مواعيد وملاعب المباريات بعد.

قرعة كأس الملك سلمان للأندية العربية تضع الاتحاد مع الترجي

الاتحاد العربي أجرى أمس قرعة بطولة كأس الملك سلمان.

الهلال في مجموعة نارية والنصر رفقة الزمالك .. نتائج قرعة كأس الملك سلمان للأندية

حجازي يُثير القلق في الاتحاد قبل مواجهة النصر

المدافع المصري بعثر أوراق مدربه نونو سانتو.

أحمد حجازي يُبعثر أوراق نونو سانتو قبل قمة الاتحاد والنصر

الاتحاد يرد على شكوى النصر ضده

النصر خاطب رابطة دوري المحترفين شاكيًا الاتحاد بشأن تذاكر مباراة القمة.

الاتحاد يرد على شكوى النصر ضده بشأن تذاكر مواجهة الجوهرة