أخبار الاتحاد اليوم | رحيل المدافع نهائيًا، وموقف حمدالله من زلزال المغرب

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 9 سبتمبر 2023
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الاتحاد المغربي يُطمئن الجمهور على نجوم المنتخب
طمأن محمد مقروف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم الجميع حول حالة نجوم المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة ليبيريا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا.
ويضم منتخب أسود الأطلس 5 لاعبين من الدوري السعودي على رأسهم عبد الرزاق حمدالله نجم الاتحاد، وقد أكد مقروف أن الجميع بخير وأن مقر إقامة المنتخب بعيد عن الزلزال.
إذ قال لصحيفة الرياضية السعودية "بعثة المنتخب المغربي بخير وتستعد بشكل طبيعي لمواجهة ليبيريا في تصفيات إفريقيا، نحن في أغادير والزلزال في مراكش، بيننا وبينه نحو 300 كلم، والجميع بخير ونتمنى لبلدنا السلامة".
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الاتحاد يتخلى نهائيًا عن حمدان الشمراني
أعلن الاتفاق رسميًا تعاقده مع مدافع الاتحاد حمدان الشمراني بصيغة الشراء النهائي، وقد وقع عقدًا يمتد حتى عام 2027.
اللاعب كان قد انتقل من الاتحاد للاتفاق بداية أغسطس الماضي بالإعارة، لكن الصفقة تحولت إلى بيع نهائي في الساعات الأخيرة.
حقيقة منع التعاقد مع صلاح ومشاركة الهلال والنصر في أبطال أوروبا
رد النيجيري مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم بالرابطة السعودية المحترفة، مساء اليوم الجمعة، على عديد الملفات الساخنة؛ وذلك بعد ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو الصيفي في المملكة.
"شوه سمعة النادي" .. نجم الاتحاد يخالف القوانين بتصرفه المثير للجدل
يبدو أن الأيام القليلة القادمة، ستشهد تصاعد "الأزمة" بين نادي الاتحاد السعودي، وأحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد إغلاق باب الميركاتو الصيفي، بشكل رسمي.
مفاجأة .. "سالم وافق على الانتقال إلى الاتحاد بأعلى عرض في التاريخ"
بعد 24 ساعة من إغلاق باب الانتقالات الصيفية السعودية، بدأت كواليس مفاوضات الأندية، مع أبرز اللاعبين المحليين والعالميين، تظهر أمام وسائل الإعلام.
"لهذا سعدنا بعدم حضور صلاح" .. إعلامية مصرية تستفز السعوديين وتسخر من إعلامهم
مازالت أصداء فشل الاتحاد في التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول رغم العرض المالي التاريخي مستمرة في مصر والسعودية.