أخبار الاتحاد اليوم | رحيل المدافع نهائيًا، وموقف حمدالله من زلزال المغرب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 9 سبتمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 9 سبتمبر 2023

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الاتحاد المغربي يُطمئن الجمهور على نجوم المنتخب

طمأن محمد مقروف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم الجميع حول حالة نجوم المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة ليبيريا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا.

ويضم منتخب أسود الأطلس 5 لاعبين من الدوري السعودي على رأسهم عبد الرزاق حمدالله نجم الاتحاد، وقد أكد مقروف أن الجميع بخير وأن مقر إقامة المنتخب بعيد عن الزلزال.

إذ قال لصحيفة الرياضية السعودية "بعثة المنتخب المغربي بخير وتستعد بشكل طبيعي لمواجهة ليبيريا في تصفيات إفريقيا، نحن في أغادير والزلزال في مراكش، بيننا وبينه نحو 300 كلم، والجميع بخير ونتمنى لبلدنا السلامة".

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الاتحاد يتخلى نهائيًا عن حمدان الشمراني

أعلن الاتفاق رسميًا تعاقده مع مدافع الاتحاد حمدان الشمراني بصيغة الشراء النهائي، وقد وقع عقدًا يمتد حتى عام 2027.

اللاعب كان قد انتقل من الاتحاد للاتفاق بداية أغسطس الماضي بالإعارة، لكن الصفقة تحولت إلى بيع نهائي في الساعات الأخيرة.

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