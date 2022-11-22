أخبار الاتحاد اليوم | دعم المنتخب السعودي وعودة الثلاثي للتدريبات

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 22 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 نوفمبر 2022.

الاتحاد يستأنف تدريباته .. عودة هنريكي وغياب هوساوي

استأنف الاتحاد تدريباته يوم أمس الإثنين بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، وقد شهد المران عودة برونو هنريكي بعد تعافيه تمامًا من الإصابة وإنهائه لبرنامجه العلاجي.

من جانبه، واصل زكريا هوساوي غيابه عن المران الجماعي وقيامه بعدد من التدريبات الخاصة ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب السعودية الأولمبي.

عودة حجازي وحامد لمعسكر الاتحاد

عاد ثنائي المنتخب المصري، أحمد حجازي وطارق حامد، لمعسكر نادي الاحاد المقام حاليًا في دبي والذي يستمر حتى الـ28 من نوفمبر الجاري.

الثنائي كان قد شارك في مباراة مصر أمام بلجيكا الودية وقد انتظما في التدريبات بالفعل يوم أمس الإثنين.

فيديو | نجوم الاتحاد يتمنون التوفيق للأخضر

نشر تويتر الاتحاد مقطع فيديو ظهر به بعض نجومه وقد أبدوا دعمهم للمنتخب السعودي وتمنوا التوفيق له في مواجهة الأرجنتين اليوم في قطر.

وشارك في الفيديو مجموعة من اللاعبين أبرزهم رومارينيو وطارق حامد وأحمد حجازي وإيجور كورونادو.

🎥| إن شاء الله تحقق أملنا 🇸🇦#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/5h2awD4ljc — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 21, 2022

شاهد يوم الاتحاد الـ16 في دبي

كما اعتاد منذ بداية المعسكر، نشر تويتر الاتحاد مقطع فيديو يُغطي أحداث اليوم الـ16 من معسكر الفريق المقام في دبي، شاهد أدناه ..