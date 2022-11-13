أخبار الاتحاد اليوم | خسارة معركة .. وحمد الله يغادر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأحد، الموافق 13 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

فيديو | مشادة دفاعًا عن لاعبي الاتحاد .. جمهور العميد يتغنى بموقف حجازي

شهدت مواجهة الاتحاد والفيحاء الودية، أمس السبت، مشادة كلامية بين أحمد حجازي؛ مدافع العميد، وحكم اللقاء الإماراتي. "اقرأ التفاصيل"

غريب ثم المولد .. جراح الظفيري الوكيل الذي خسر معاركه بجدارة!

قد يخسر أحدهم الكثير في مسيرته لسوء اختيار وكيل له، وقد تتحول تمامًا دفة أحدهم أقل جدارة إلى رحلة مثيرة بفضل وعي وكيله، هذه باختصار أهمية الوكيل للاعب في عالم كرة القدم.. "اقرأ التفاصيل"

حمد الله يغادر معسكر الاتحاد إلى الدوحة

يغادر المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، معسكر الفريق في إمارة دبي، متجهًا نحو العاصمة القطرية الدوحة.

حمد الله سينضم إلى معسكر منتخب المغرب الذي سيقام في الدوحة، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.