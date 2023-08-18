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أخبار الاتحاد اليوم | حسم مستقبل حجازي، و3 خيارات للمدافع الأجنبي

تامر أبو سيدو
Ahmed Hegazi Ittihad Raed SPL 09.09.2022Ittihad Twitter
الإتحاددوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 18 أغسطس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 18 أغسطس 2023

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حسم مستقبل حجازي مع الاتحاد

أكدت صحيفة الرياضية السعودية عدم صحة كل الأخبار المثارة حول فسخ عقد الاتحاد لمدافعه أحمد حجازي، مشيرة إلى أن اللاعب حضر مؤخرًا إلى النادي لمواصلة تأهيله مع الطبيب الخاص الذي وفرته له الإدارة بداية من فترة الإعداد في الطيف.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب سيعود لقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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ماركينيوس الأول .. 3 مرشحين لدعم دفاع الاتحاد هذا الصيف

اتجه الاتحاد للتعاقد مع مدافع أجنبي بعد فشل محاولاته لضم حسان تمبكتي من الشباب، ويستهدف الفريق ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان كخيار أول لكن ليس الوحيد.

حساب "أحمد ميماتي" على تويتر أشار إلى أن الاتحاد حدد كلًا من رفائيل فاران وتياجو سيلفا كخيارين محتملين حال فشل التعاقد مع المدافع البرازيلي.

هل طلب فسخ العقد مع الاتحاد؟ تعليق حاسم من أحمد حجازي

كشف المدافع المصري أحمد حجازي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن اقتراب توقيعه على مخالصة مالية مع فريقه الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إذا رحل عن الاتحاد .. فريق سعودي كبير يستعد للتعاقد مع رومارينيو!

لا يزال مستقبل النجم البرازيلي رومارينيو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

الاتحاد يُقرب الهلال من الفوز بصفقة الموسم السعودية

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن اتخاذ الاتحاد قرارًا نهائيًا بالانسحاب من صفقة الموسم المحلية في دوري روشن السعودي، وهو ما يجعلها قريبة جدًا من الهلال.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 77311كريم بنزيما
  • 7780خاليدو كوليبالي
  • 12679روبرتو فيرمينو
  • 6033نجولو كانتي
  • 14268مارسيلو بروزوفيتش
  • 27826صفقة أخرى
145897 الأصوات

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