أخبار الاتحاد اليوم | جوتا أساسي أمام القوة الجوية، وغياب الثلاثي المصاب

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 أكتوبر 2023
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جوتا في التشكيل الأساسي للاتحاد أمام القوة الجوية
أكد نونو سانتو المدير الفني للاتحاد على أن البرتغالي جوتا سيلعب أساسيًا خلال مواجهة القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا يوم غدٍ الإثنين.
من جانب آخر، أكد المدرب غياب زكريا هوساوي للإصابة، مشيرًا إلى أنه سيُجري تغييرات في التشكيل الأساسي بهدف تجنب الإرهاق.
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غياب ثلاثي الاتحاد عن المران
غاب الثلاثي زكريا هوساوي وفابينيو وحسن كادش عن مران الاتحاد اليوم وهو الأخير قبل مواجهة آسيا أمام القوة الجوية.
وقد تأكد بذلك غياب الثلاثي عن المباراة.
على غرار انتقال حمدالله للاتحاد .. إغراءات وتهديدات في محاولة خطف نجم جديد من النصر!
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نجم الهلال ومدافع الأهلي .. 5 أجانب مرشحون للرحيل عن الدوري السعودي في يناير
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إجابة غريبة من نونو سانتو عند سؤاله عن عبد الرحمن العبود!
أجاب نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بشكل غريب للغاية على سؤال يتعلق بلاعب الفريق عبد الرحم العبود والمستبعد من المباريات منذ بداية الموسم الجاري.