أخبار الاتحاد اليوم | تهديدات دولية بسبب عبدالرزاق حمدالله وخطف "الصخرة" من النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق التاسع من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء، الموافق التاسع من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بعد التحذير من عقوبات "فيفا" .. سانتو يجتمع مع عبد الرزاق حمد الله وهذه النتيجة!

بعد ساعات قليلة من التحذيرات بالتعرض لعقوبات من "فيفا".. عقد البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، اجتماعًا مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

بسبب عبد الرزاق حمد الله .. الاتحاد مهدد بعقوبات من فيفا وحل وحيد لـ"فسخ العقد"

يواجه نادي الاتحاد السعودي، خطر التعرض لـ"عقوبات" مالية ورياضية؛ بسبب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

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الاتحاد يصفع النصر .. ويقترب من التعاقد مع "صخرة" مانشستر سيتي

في مفاجأة من العيار الثقيل.. اقترب مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، من خطف صفقة عالمية كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك قبل الانضمام إلى الغريم النصر. (طالع التفاصيل)

هل استجاب أنمار الحائلي لطلبه؟ .. مؤشر من عبدالرزاق حمدالله لانفراج أزمته مع الاتحاد

يبدو أن أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، قرر إرضاء المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، واحتواء أزمته الأخيرة، التي تسببت في إبعاده عن مواجهة الهلال. (طالع التفاصيل)

فليعتذر الجميع لعبد الرزاق حمدالله .. "نأسف" وقعنا معك في الخطأ الجسيم لـ"غالبية العرب"!

وضعناه في مرمى سهام الانتقادات، بينما كان يحتاج لمد يد العون له. (طالع التفاصيل)

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