أخبار الاتحاد اليوم | تحذير من "قرصنة" بايرن ميونخ، ونجم جديد في المران

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 22 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 يوليو 2023 ..

نجم الاتحاد الجديد ينتظم في التدريبات الجماعية

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن صالح العمري نجم الاتحاد الجديد من المتوقع أن ينضم اليوم للتدريبات الجماعية في معسكر الطائف.

الاتحاد توصل لاتفاق مع أبها على شراء المدة المتبقية في عقد الجناح السعودي مقابل 8 ملايين ريال سعودي بجانب قيمة عقد محمد العوفي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

سانتو يلغي المران الصباحي ويُخصص فقرة خاصة للإنهاء أمام المرمى

اكتفى نونو سانتو المدير الفني للاتحاد يوم أمس بالتدريب المسائي وألغى الصباحي، وذلك في معسكر العميد الإعدادي للموسم الجديد المقام حاليًا في الطائف.

وخصص المدرب 25 دقيقة تقريبًا من المران لتدريب اللاعبين على الإنهاء أمام المرمى وأداء تدريبات خاصة بالفعالية داخل منطقة الجزاء، وذلك بهدف تحسين معدل استغلال الفرص.

كل المؤشرات تؤكد على اقتراب نادي الاتحاد السعودي، من حسم صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

سبب مهند الشنقيطي؛ لاعب الاتحاد السعودي، جدلًا واسعًا بين جماهير النادي خلال الساعات الماضية، في ظل انتشار أنباء عن تجدد إصابته.

رد مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز على العرض السعودي المذهل الذي وصله مؤخرًا من أحد أندية دوري روشن، والذي تضمن منحه عقدًا لمدة 4 سنوات يحصل بموجبه على راتب سنوي قدره 60 مليون يورو.