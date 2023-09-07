أخبار الاتحاد اليوم | تحذير سعودي لمحمد صلاح ولاعب العميد يعطل صفقة عبدالإله العمري

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق السابع من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق السابع من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"تحذير سعودي لمحمد صلاح" .. اقتراح عاجل لحسم صفقة الاتحاد التاريخية

يبدو أن المسؤولين عن الرياضة السعودية ونادي الاتحاد، استسلموا للأمر الواقع؛ بعدم قدرتهم على التعاقد مع النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

مقابل عبد الإله العمري .. النصر يطلب 40 مليونًا وهذا اللاعب من الاتحاد!

في مفاجأة كبرى.. حدد نادي النصر، شروطه لـ"بيع" النجم الدولي عبد الإله العمري، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، إلى فريق الاتحاد، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي، مساء اليوم الخميس. (طالع التفاصيل)

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فيديو | مفاوضات الهلال تقتحم المولات .. فابينيو يرد على عرض الزعيم

لم يسلم النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط نادي الاتحاد، من المحاولات الهلالية لإقناعه بترك العميد والانتقال إلى الزعيم، وذلك خلال تواجده في أحد المولات! (طالع التفاصيل)

بعد صراع شرس بين الاتحاد والأهلي .. نجم الاتفاق يحسم قراره

شهدت الأيام الماضية صراعًا شرسًا بين ناديي الأهلي والاتحاد، من أجل الظفر بخدمات فيصل الغامدي لاعب وسط نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

ليس الحنين إلى إشبيلية .. الكشف عن سبب فشل انتقال راموس إلى الاتحاد!

تعرف على السبب الحقيقي وراء فشل انتقال راموس إلى الاتحاد. (طالع التفاصيل)

قضي الأمر .. ليفربول يتخذ قراره النهائي بشأن عرض الاتحاد الملياري لمحمد صلاح

اتخذ نادي ليفربول الإنجليزي موقفه النهائي من العرض الضخم الذي تقدم به نادي الاتحاد خلال الساعات الأخيرة، لضم النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

سوق انتقالات قد يدمر كل شيء .. كيف يحل نونو سانتو أزمات الاتحاد بعد الفشل في الميركاتو؟

الوقت يمر والاتحاد ومدربه البرتغالي نونو سانتو يحاولون سباقه بأي طريقة، من أجل استكمال ما ينقص الفريق من صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي تبقى عليها ساعات قليلة، ولكن كيف سيتعامل سانتو مع الأوراق التي يمتلكها حاليًا استعدادًا لكأس العالم للأندية 2023 حال فشل العميد في ضم ما ينقصه؟ (طالع التفاصيل)

السعودية تدخل التاريخ .. بنزيما يدافع عن "الكرة الذهبية"، استبعاد رونالدو ونجم الهلال مرشح لـ"جائزتين"

في حدث تاريخي غير مسبوق.. شهدت قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023، تواجد ثنائي من دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

قنبلة جديدة .. محمد صلاح قد ينضم للهلال أو النصر بمبلغ أقل مما عرضه الاتحاد!

ساعات قليلة ويغلق باب الميركاتو الصيفي الحالي، في المملكة العربية السعودية؛ ولا يزال الجميع يترقب مصير صفقة انتقال النجم المصري الكبير محمد صلاح، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد. (طالع التفاصيل)

"الاتحاد ليس الهلال" .. وليد الفراج يحذر الأهلي المصري بطريقة "فين يوجعك"!

منذ إجراء قرعة كأس العالم للأندية السعودية 2023م، والتلاسن بدأ بين الجمهور السعودي والمصري، في ظل المواجهة المحتملة بين الأهلي والاتحاد. (طالع التفاصيل)

نجم بالميراس يخرج عن صمته .. "سر رفضه الانتقال إلى الاتحاد"

لا يزال مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، يعملون على دعم الفريق الأول لكرة القدم، بعدد من الصفقات العالمية، قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي، في المملكة. (طالع التفاصيل)

ملوك اللعبة بعيدًا عن الروح الرياضية .. دليلك للتعرف على النجوم "الأصليين" لدوري روشن السعودي!

كُثر انضموا حديثًا لمتابعة دوري روشن السعودي، بعدما كانت المقاهي في مختلف البلاد العربية والأوروبية، تزدحم لمتابعة مباراة في الدوريات الأوروبية الكبرى كالإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني وغيرها، سيطرت شبه الجزيرة على الوضع بشكل ما. (طالع التفاصيل)

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