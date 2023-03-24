أخبار الاتحاد اليوم | تجديد عقد نونو سانتو، والصراع مع الهلال حول ليونيل ميسي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 24 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 24 مارس 2023.

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كمارا وشراحيلي أساسيان أمام فنزويلا

اختار هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية الدفع بالمدافع أحمد شراحيلي والمهاجم هارون كمارا في التشكيل الأساسي لمواجهة فنزويلا الودية التي تُقام حاليًا في جدة.

الثنائي يعيش موسمًا رائعًا مع الاتحاد في الدوري السعودي ولعبا دورًا مهمًا في وصول الفريق لصدارة جدول الترتيب.

الإصابة تُبعد العبود عن مواجهة فنزويلا

غاب عبد الرحمن العبود نجم الاتحاد عن مباراة المنتخب السعودي الودية أمام فنزويلا والمقامة حاليًا في جدة، وذلك بسبب الإصابة.

اللاعب تعرض لإصابة عضلية قبل انضمامه لمعسكر الأخضر وقد غاب عن التدريبات الجماعية تحت قيادة هيرفي رينارد.

الجناح الموهوب اكتفى يوم أمس بأداء تدريبات بدنية تحت إشراف الجهاز الطبي، وقد استخدم الدراجة في تلك التدريبات ثم ركض عدة مرات حول الملعب.

الاتحاد يدرس تجديد عقد نونو سانتو

أفادت مصادر صحفية أن إدارة الاتحاد تدرس جديًا تجديد عقد المدرب نونو سانتو.

وأوضحت المصادر المتابعة أن العقد الجديد سيمتد حتى صيف 2026.

الاتحاد يرغب بالتعاقد مع ميسي، لكن هل خسره للهلال؟

ليونيل ميسي سيُصبح لاعبًا حرًا بنهاية الموسم والاتحاد يُنافس الهلال على خدماته، فما هي آخر التطورات.

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