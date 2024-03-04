أخبار الاتحاد اليوم | إصابة جديدة وسبب غياب جوتا رغم تعافيه ومحاولة حماية الموهوب من الهلال

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 4 مارس 2024
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إصابة عضلية جديدة قبل مواجهة الهلال
أعلن الاتحاد رسميًا غياب جناحه أحمد الغامدي عن مباراة الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليُعزز بذلك قائمة الغائبين عن اللقاء والتي يتصدرها كريم بنزيما.
النادي الجداوي أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تعرض اللاعب القادم من الاتفاق خلال يناير الماضي لإصابة عضلية، مشيرًا إلى أنه سيستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي قبل العودة للتدريبات.
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رغم تعافيه، لماذا غاب جوتا عن مواجهة الهلال؟
أكد الاتحاد في بيان رسمي عبر حسابه على منصة إكس تعافي جناحه البرتغالي جوتا من إصابتيه في مفصل القدم والعضلة الضامة.
وأوضح النادي أن غياب اللاعب عن مواجهة الهلال القادمة يعود لخضوعه لبرنامج خاص لتقوية حالته البدنية قبل العودة للتدريبات الجماعية.
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