أخبار الاتحاد اليوم | أسبوع الحسم، وحقيقة التفاوض مع محمد عبد المنعم

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 23 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 23 يونيو 2024.

سويلم المنهالي يستغل الإجازة بأفضل صورة

يستغل سويلم المنهالي مدافع الاتحاد الإجازة الصيفية بأفضل صورة ممكنة ليعود لمستواه الفني والبدني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتداولت حسابات الاتحاد الجماهيرية مقطع فيديو يُظهر اللاعب وهو يقوم بتدريبات بدنية بدلًا من الاسترخاء أمام البحر كما يُفعل جل زملائه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد يكشف حقيقة التفاوض مع محمد عبد المنعم

نقل موقع "كورة بلس" المصري عن مصدر مسؤول في نادي الاتحاد نفيه التام لوجود أي مفاوضات مع محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المصري.

وقال المصدر "حتى الآن لم يستقر النادي على بديل حجازي، ولم ندخل في مفاوضات مع عبد المنعم، كل ما تردد بشأن هذا الأمر غير صحيح".

الاتحاد يصارع كبار إيطاليا لضم نجم جنوى

تعرف على ما تفكر فيه إدارة الاتحاد الجديدة