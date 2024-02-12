أخبار الاتحاد اليوم | أجانب العميد في دوري أبطال آسيا، ونجم الوسط يطير إلى فرنسا

عوض الناشري يطير إلى فرنسا

توجه عوض الناشري لاعب وسط الاتحاد إلى فرنسا حيث سيجري عملية جراحية للتعافي من إصابة في البطن.

لاعب الوسط الشاب كان قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال ديسمبر الماضي، وفيما كان يُتوقع دخوله التدريبات الجماعية قريبًا، فاجأته إصابة جديدة في البطن يوم الخميس الماضي لتؤجل تلك الخطوة.

اللاعب أعلن عبر إنستجرام توجهه إلى فرنسا لكن النادي لم يُعلن أي تفاصيل حول الجراحة المرتقبة ومدة الغياب.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روش

سعد الموسى ينضم لتدريبات الاتحاد الجماعية

ظهر سعد الموسى القادم حديثًا من الاتفاق في تدريبات الاتحاد الجماعية يوم أمس الأحد.

اللاعب كان قد خضع لبرنامج تدريبي انفرادي بهدف تحسين حالته البدنية، ومن المتوقع أن يكون متاحًا للمباريات بدءً من اللقاء القادم أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا.

الاتحاد يُواجه نافباخور الأوزبكي في ذهاب دور الـ16 يوم الخميس القادم

SHAHID