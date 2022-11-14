أخبار الاتحاد اليوم | الناشري جاهز للنهائي وملخص ودية الفيحاء

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 14 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 8 نوفمبر 2022.

الناشري يدخل حسابات الشهري لنهائي غرب آسيا

تواجد عوض الناشري يوم أمس في تدريبات المنتخب السعودي تحت 23 عامًا الذي يستعد لخوض نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا أمام قطر غدًا.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الناشري أصبح متاحًا للمشاركة في اللقاء، مشيرة إلى أن القرار يبقى في يد المدرب سعد الشهري.

ثنائي مصر وحمدالله يُغادرون معسكر الاتحاد في دبي

غادر الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد والمغرب عبد الرزاق حمدالله معسكر الاتحاد المقام حاليًا في دبي استعدادًا للمرحلة القادمة من دوري روشن السعودي والتي ستبدأ في منتصف ديسمبر القادم عقب نهاية كأس العالم 2022.

حامد وحجازي سيخوضان مع مصر مباراة ودية أمام بلجيكا في الكويت، فيما سينضم حمدالله لمعسكر المنتخب المغربي في قطر استعدادًا للمشاركة في المونديال.

شاهد ملخص ودية الاتحاد أمام الفيحاء

خاض الاتحاد مباراة ودية أول أمس أمام الفيحاء استطاع الفوز بها بهدفين دون رد سجلهما هيلدر كوستا وهارون كمارا.

شاهد أدناه ملخص اللقاء.

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