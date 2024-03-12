أخبار الاتحاد اليوم | المفاضلة مستمرة لاختيار الأجنبي الخامس، وجاياردو يتحدى الهلال

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 مارس 2024
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المفاضلة مستمرة لاختيار الأجنبي الخامس للاتحاد أمام الهلال
مازال مارسيلو جاياردو يُفاضل بين الثنائي رومارينيو ولويز فيليبي لاختيار أحدهم كأجنبي خامس للاتحاد خلال مواجهة الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم.
المدرب الأرجنتيني اختار الرباعي أحمد حجازي وفابينيو وعبد الرزاق حمدالله وجوتا للمواجهة المرتقبة مساء اليوم والتي يغيب عنها نجولو كانتي للإيقاف وكريم بنزيما للإصابة.
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