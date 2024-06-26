أخبار الاتحاد اليوم | المدرب المفاجأة، وانتقال المدافع للاتفاق

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 26 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 26 يونيو 2024.

الجناح السعودي اتهم بخيانة الأهلي عند انتقاله للنصر

النادي البافاري يعمل جاهدًا لحسم الصفقة

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أسماء مدوية محتمل انتقالها للدوري السعودي هذا الصيف

مدير الاتحاد الرياضي رامون بلانيس معروف باهتمامه بالمواهب الشابة..

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

الاتحاد قرر إقالة مدربه مارسيلو جاياردو..

الاتفاق يحصل على "هدفه الصيفي"..

خطوة جديدة نحو جودة أفضل في الملاعب السعودية

هذا هو دليل براءة الهلال..