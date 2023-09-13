أخبار الاتحاد اليوم | الجمهور "يتشمت" في محمد صلاح ونونو سانتو يتوعد مانشستر سيتي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ13 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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العبود ينتظر إفراج سانتو

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن عبد الرحمن العبود؛ جناح الاتحاد، يترقب قرار البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، ليدخل في التدرجيات الجماعية للفريق من جديد.

الجهاز الإداري كان قد أبلغ اللاعب ببرنامجه التدريبي اللياقي على فترتين صباحًا ومساءً، عقب انتهاء الميركاتو الصيفي دون رحيله، وتتبقى موافقة سانتو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي العميد سيجتمعون مع المدررب البرتغالي، لإقناعه بعودة العبود للمران الجماهير، بعدما قرر استبعاده من معسكر الإعداد في بداية الموسم الجاري.

طرح تذاكر مواجهة الأخدود

أعلن نادي الأخدود طرح تذاكر مواجهة الاتحاد، أمس الثلاثاء، والمقرر إقامتها على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الخميس، وتتراوح أسعار تذاكرها بين 25 إلى 500 ريالًا.

7 شروط من "فيفا" لإقامة كأس العالم للأندية على أرض الاتحاد!

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 7 شروط لإقامة مباريات كأس العالم للأندية 2023، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في جدة. (طالع التفاصيل)

فاتورة رفض عرض الاتحاد .. سخرية سعودية من محمد صلاح بعد تصرف لاعبي تونس معه

سقط محمد صلاح؛ قائد منتخب مصر، ضحية للسخرية السعودية "الطقطقة"، إبان مشاركته أمس الثلاثاء، في ودية الفراعنة أمام تونس. (طالع التفاصيل)

بعد المطالبات الجماهيرية .. قيود سعودية جديدة "تصعب" إقالة جيسوس ونونو سانتو من الهلال والاتحاد!

استحدثت المملكة العربية السعودية، ضمن قراراتها الثورية في القطاع الرياضي، لجنة جديدة، برئاسة عبد العزيز المسعد، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الشباب. (طالع التفاصيل)

نونو سانتو يفاجئ مانشستر سيتي .. ويرد: لماذا حرم الاتحاد من "الإعداد القوي"؟

تحدث البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن عددٍ من الملفات، خلال مشاركته في "محاضرة التعليم المستمر"، أمس الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

بعد غيابه الغامض .. تطور جديد عن كريم بنزيما داخل الاتحاد!

عاشت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، ساعات من الرعب؛ بسبب المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، وذلك قبل يومين من مواجهة الأخدود "المرتقبة". (طالع التفاصيل)

مفاجأة سارة لنونو سانتو .. حل أزمة الاتحاد مع جوتا دون التضحية بأي لاعب أجنبي!

بينما يعيش نادي الاتحاد السعودي على صفيح ساخن خلال الفترة الحالية، ويحاول جهازه الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو الاستقرار على رحيل أحد لاعبيه الأجانب قبل 15 من سبتمبر الجاري، أتت الانفراجة. (طالع التفاصيل)

السعودية (3-7) أوروبا .. ميركاتو الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بين الحقيقة والكذب

احتفت الأندية السعودية، طوال الصيف الحالي، بـ"خطف" أبرز النجوم العالميين، من الفرق الأوروبية العريقة، والتي كانت دائمًا ما تفتخر بكونها تستطيع حسم أي صفقة تريدها. (طالع التفاصيل)

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