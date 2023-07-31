أخبار الاتحاد اليوم | اعتذار لطارق حامد، ونونو سانتو يُهاجم الصفاقسي بشراسة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 31 يوليو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 31 يوليو 2023 ..

حسين العلي يعتذر لطارق حامد

توجه حسين العلي لاعب الصفاقسي التونسي باعتذار علني لنجم وسط الاتحاد، طارق حامد، بعد تسببه بإصابة بليغة له في وجهه خلال مباراة الفريقين يوم أمس في بطولة كأس الملك سلمان العربية.

حامد لم يستطع إكمال اللقاء بعد تعرضه للاعتداء من العلي، فيما غادر الأخير بالبطاقة الحمراء، وقد أكد في رسالة اعتذاره عدم تعمده أبدًا إيذاء اللاعب المصري.

نونو سانتو يُهاجم الصفاقسي بشراسة

هاجم نونو سانتو المدير الفني الاتحاد فريق الصفاقسي بشراسة كبيرة بعد مباراة الفريقين يوم أمس في البطولة العربية، والتي حسمت لبطل السعودية بهدف كريم بنزيما.

المدرب المخضرم أشاد بأدء لاعبيه في مثل تلك المباراة الصعبة، على حد وصفه، وأضاف كما نقلت صحيفة الرياضية في المؤتمر الصحفي "كانت مباراة صعبة ومستواها عالي، حيث لعبنا أمام فريق شرس، وأعتقد أننا تحكمنا في أغلب فترات المواجهة، وكانت درجة تركيزنا عالية في الدفاع، على الرغم من وجود لاعبين لدينا شاركوا في غير مراكزهم".

وأضاف مهاجمًا الفريق التونسي "لم يعجبني أداء الفريق بصراحة، وخاصة في الشراسة، ولا يوجد أي تبرير أن يلعبوا بشدة عالية، لقد كسروا قاعدة اللعب النظيف، كان لابد من بعض الاحترام"

نشر المصري طارق حامد نجم وسط نادي الاتحاد السعودي صورة مؤلمة لوجهه بعد تعرضه للإصابة به خلال مواجهة الصفاقسي في بطولة كأس الملك سلمان العربية.

كشف نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تطور خطير يخص حالة لاعب وسطه المصري، طارق حامد، بعد تعرضه لإصابة قاسية في وجهه خلال مواجهة الصفاقسي في بطولة كأس الملك سلمان العربية.

لعب الاتحاد مباراة جيدة جدًا أمام الصفاقسي من حيث الاستحواذ على الكرة والمبادرة الهجومية، ولكن ورغم استحواذه بنسبة 76.4% وتسديده 13 تسديدة على مرمى خصمه منها 6 بين القائمين والعارضة إلا أن عدد الأهداف المتوقعة من جانبه لم يتجاوز الـ0.89 .. أي لم يصل حتى إلى هدف واحد!

مر وقت طويل في فترة الانتقالات الصيفية 2023، واقترب الموسم الجديد دوري روشن السعودي من الانطلاق، ومازالت الأندية الكبرى تعاني من عدم حسم التعاقد مع صفقات في مراكز محددة، قد تسبب لها في أزمة كبيرة، ولعل أبرزها هو مركز الدفاع.

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