في بودكاست سلسلة الحوارات الفردية «Rondje Rob» مع روب يانسن، أشار دينيس بيركامب إلى أنه لن يعود إلى أياكس. كان اللاعب السابق جزءًا من الجهاز الفني لأياكس بين عامي 2011 ونهاية عام 2017، تحت قيادة فرانك دي بوير وبيتر بوس.

قال بيركامب: "قضيت فترة ممتعة في أياكس، وأعتقد أنها كانت رائعة". وأضاف اللاعب الدولي الهولندي الذي خاض 79 مباراة دولية: "طُلب مني المساعدة، وقد فعلت ذلك، ثم غادرت بطريقة مزعجة للغاية. وبذلك انتهى الأمر".

في سبتمبر 2010، أطلق يوهان كرويف، مع ويم جونك وبرغكامب وغيرهم، "الثورة المخملية". وانتقد كرويف آياكس آنذاك، مشيرًا إلى أنه "لم يعد يتعرف على ناديه". اتسمت هذه الفترة بنسيم جديد ومنعش داخل أياكس، حيث انضم العديد من لاعبي أياكس السابقين إلى مجلس الإدارة وركزوا على أكاديمية الشباب.

يقول بيركامب: "ربما يكون هذا تعجرفًا مني، لكنني أرى تلك الفترة ناجحة جدًا". "أعتقد أننا قمنا بتغيير أشياء ووضعنا أسسًا استفاد منها الآخرون في النهاية". ووفقًا له، لم تؤخذ تلك الثورة في أمستردام على محمل الجد أبدًا. "يتم التعامل معها بسخرية بدلًا من النظر إلى الحقائق".

حل فرانك دي بوير محل مارتن يول كمدرب في عام 2010. فاز دي بوير ببطولة هولندا في المواسم الأربعة المتتالية. في موسم 2015/2016، خسر اللقب الخامس في الجولة الأخيرة أمام دي جرافشاب (1-1). في 12 مايو 2016، أبلغ النادي بعدم رغبته في إكمال عقده.

"بدأنا بنادٍ ربما لم يكن عليه ديون، لكن لم يكن لديه أي شيء على الإطلاق. خلال تلك الثورة، تمكنا من جلب أموال طائلة من خلال بيع المواهب والفوز ببساطة بالمباريات"، يؤكد المهاجم السابق لأياكس وإنتر ميلان وأرسنال.

في عام 2017، انتهى عهد بيركامب في أمستردام، وهو يرى أنه لم يتم اتباع سياسة جيدة بعد ذلك. "أعتقد أن أولئك الذين تولوا زمام الأمور لم يفهموا في النهاية ما تعنيه الثورة. إذا كان لديك المال، فإن النجاح سهل للغاية. عندها يمكنك الشراء. لكن السياسة شيء مختلف تمامًا: تؤمنون جميعًا بشيء ما، وتحققون شيئًا ما دون النظر إلى المال".