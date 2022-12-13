أحد حكام نهائي مونديال 1998: تجنبت الهلال حتى لا أخسر مسيرتي

الحكم السابق يكشف أحد أسرار مسيرته

حظي الحكم السعودي السابق عبد الرحمن الزيد بمسيرة ممتازة توجها بالتواجد حكمًا رابعًا في نهائي كأس العالم فرنسا 1998، وقد أوضح أن أهم أسرار نجاح مسيرته كان تجنب إدارة مباريات الهلال.

الزيد أجرى حوارًا مع الصحفي ماجد التويجري أوضح خلاله أن خطأ واحد من جانبه خلال مباراة في دوري الشباب بين الهلال والشباب دفعه لاتخاذ هذا القرار.

وأوضح حسبما نقلت صحيفة الرياضية "منذ بداياتي وأنا مؤمن أن الابتعاد عن التحكيم للفريق الذي عُرف عنك تشجيعه قبل دخول المجال راحة، وبسبب خطأ في مباراة لدرجة الشباب بين الهلال والنصر حينما لم احتسب جزائية للهلال وجدت هجومًا كبيرً، حينها أدركت أنه يجب عدم قيادة أي مباراة له طيلة مشواري".

تابع "حكام كثر مثل الإماراتي علي بوجسيم، والكويتي سعد كميل، كان لديهم القرار ذاته، أيضً هناك محمد سعيد بخيت في السعودية لم يكن يدير أي مباراة للنصر".

وأتم حول تواجده في نهائي المونديال الذي حسمته فرنسا لصالحها أمام البرازيل "كانت لحظات رائعة، أن تكون ضمن نخبة كما العالم بأكمله، فخور أنني كنت بين أفضل 10 حكام في العالم بقوا في المونديال، وكنت في نهائي البرازيل وفرنسا كحكم رابع، مع الراحل المغربي سعيد بلقولة".

يُشار إلى أن نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 سينطلق اليوم بمواجهة الأرجنتين وكرواتيا فيما تلعب مساء غدٍ المغرب أمام فرنسا.