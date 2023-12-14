"أتمنى ألا تؤثروا عليّ" .. كهربا يوجه رسالة رجاء وتحذير لجمهور الاتحاد قبل مواجهة الأهلي

الأهلي سيواجه الاتحاد في مباراة مرتقبة من مونديال الأندية

لا صوت يعلو في جدة فوق صوت المواجهة المرتقبة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023 بين الاتحاد، بطل دوري روشن السعودي، والأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، والتي ستُقام مساء غدٍ الجمعة في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

الفريق الجداوي تأهل لتلك المباراة بعد تخطي أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في افتتاح البطولة مساء الثلاثاء الماضي، وستكون جماهير الفريق على موعد لمواجهة نجمهم السابق، محمود عبد المنعم كهربا، الذي سيقود هجوم الأهلي.

اللاعب المصري عاش أيامًا سعيدة مع الاتحاد، حين لعب له معارًا من الزمالك، وقد أكد خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية أنه يحتفظ بذكريات لا تُنسى مع عشاق العميد، لكن مشددًا في نفس الوقت على سعيه للفوز يوم الجمعة.

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وأضاف في رسالتي رجاء وتحذير للنمور "سنخوض مباراة قوية أمام فريق كبير، نحن في حالة تركيز كبير لأن هدفنا هو الوصول للمباراة النهائية ونأمل أن نحقق هذا الهدف".

تابع "ذكرياتي مع الاتحاد وجمهوره لا تُنسى، سعيد بالعودة لاستاد الجوهرة واللعب أمام جمهور العميد، لكن الظروف مختلفة بالطبع وأتمنى ألا يؤثر الجمهور والأجواء عليّ في الملعب. جمهور الاتحاد معتاد على مساندة فريقه واللعب أمامهم شيء كبير لكن ليعذروني تلك المرة لأنني سأكون خصمهم".

يُذكر أن الفريق السعودي كان قد هزم نظيره المصري بهدف نظيف في كأس العالم للأندية 2005.