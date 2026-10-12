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دوري أبطال أوروبا
team-logoأتلتيكو مدريد
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أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته قبل المباراة

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دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد
أتلتيكو مدريد
مانشستر يونايتد

يواجه أتلتيكو مدريد المتألق مانشستر يونايتد المتعثر على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. ونستعرض قبل المباراة الجوانب التكتيكية وأخبار الفريقين والمزيد.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
طيران الرياض ميتروبوليتانو

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد يوم 13 أكتوبر 2026، الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة والساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

أتلتيكو في سلسلة نتائج جيدة قبل استضافة مانشستر يونايتد في العاصمة

يدخل أتلتيكو مدريد مواجهة مانشستر يونايتد بقيادة مايكل كاريك في حالة فنية يصعب أن تكون أفضل من ذلك.

فريق دييجو سيميوني يتألق

انتزع أتلتيكو فوزًا متأخرًا على ديبورتيفو ألافيس في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني بفضل كريستيان روميرو، ليرفع سلسلة انتصاراته المحلية إلى أربع مباريات. ويأمل في نقل هذا المستوى إلى المنافسات الأوروبية بعد خسارته أمام ليفربول في أنفيلد بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. وسجل أتلتيكو، الذي تألق هجوميًا مؤخرًا بقيادة سيميوني، 12 هدفًا في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات.

FBL-ESP-LIGA-ALAVES-ATLETICO MADRIDGetty Images

لا يمكن قول الشيء نفسه عن مانشستر يونايتد بقيادة مايكل كاريك

حقق يونايتد أسوأ بداية له في موسم بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 40 عامًا، إذ فاز بمباراة واحدة فقط من أول ست مباريات له في المسابقة، وكان آخرها التعادل 1-1 على أرضه أمام توتنهام هوتسبير المتعثر، الذي لعب بعشرة لاعبين. وافتتح يونايتد مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز كاسح 4-0 على صباح المتواضع، لكن هذه المباراة ستكون اختبارًا أصعب بكثير لفريق يتعرض لضغوط لتحقيق النتائج.

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

أبرز الإحصاءات وأخبار الإصابات

  • شهدت كل مباراة من آخر ثماني مباريات لأتلتيكو تسجيل أكثر من 2.5 هدف إجمالًا.
  • فاز أتلتيكو بتسع من آخر 11 مباراة له في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
  • سجل أليخاندرو جريمالدو في ثلاث من آخر أربع مباريات لأتلتيكو.
  • يواجه مهاجم يونايتد بنيامين سيسكو فترة غياب طويلة أخرى بعد تجدد إصابته في قصبة الساق.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد

4-4-2
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
التشكيل
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
4-2-3-1
يان أوبلاكيان أوبلاكمارك بوبيلمارك بوبيلدافيد هانكودافيد هانكواليخاندرو جريمالدواليخاندرو جريمالدوكريستيان روميروكريستيان روميروأليخاندرو بايناأليخاندرو باينابابلو باريوسبابلو باريوسجيوليانو سيميونيجيوليانو سيميونيكوكيكوكيخوليان ألفاريزخوليان ألفاريزكانج إن ليكانج إن ليسيني لامينسسيني لامينسديوجو دالوتديوجو دالوتهاري ماغويرهاري ماغويرليني يوروليني يوروليساندرو مارتينيزليساندرو مارتينيزبريان مبيوموبريان مبيوموبرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزماركوس راشفوردماركوس راشفوردأندري سانتوسأندري سانتوسيوري تيليمانسيوري تيليمانسماتيوس كونياماتيوس كونيا
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
4-4-2
أتلتيكو مدريد

التشكيلة الأساسية

مانشستر يونايتد

المدرب

  • دييجو سيميوني
  • مايكل كاريك

لم يؤكد دييجو سيميوني التشكيل الأساسي المتوقع لأتلتيكو مدريد قبل هذه المباراة، ولم تُقدَّم أي معلومات عن إصابات أو إيقافات في صفوف صاحب الأرض. ومن المتوقع صدور تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

تتزايد مخاوف مايكل كاريك بشأن الإصابات في صفوف يونايتد، ولم يُؤكَّد التشكيل المتوقع للفريق حتى الآن. وشارك كارلوس باليبا، الذي غاب منذ وصوله في الصيف بسبب مشكلة في الكاحل، مؤخرًا في مباراة تدريبية خلف أبواب مغلقة، وقد يقترب من المشاركة. وستُحدَّث أخبار الفريق كاملة قبل المباراة.

النتائج الأخيرة

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد - المستوى

ليفربول
خ2-1
ريال سوسييداد
ف0-3
أوساسونا
ف4-0
ريال مدريد
ف2-1
ألافيس
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
12/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

SAB
ف4-0
مان سيتي
خ0-1
برايتون
خ2-3
فولهام
ت1-1
توتنهام
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

يدخل أتلتيكو مدريد هذه المباراة بعدما فاز بثلاث من آخر خمس مباريات له، وإن لم تخلُ نتائجه من العثرات. وانتهت مباراته الأخيرة بفوز 2-1 على ريال مدريد في الدوري الإسباني، كما سجل أربعة أهداف في شباك أوساسونا دون أن يستقبل أي هدف. لكن فريق سيميوني خسر 2-1 أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وتلقى هزيمة 3-0 أمام أتلتيك بيلباو، لتبدو نتائجه متباينة بين المسابقات.

لا تدعو نتائج مانشستر يونايتد الأخيرة إلى التفاؤل. فقد حقق فريق كاريك فوزًا واحدًا فقط في خمس مباريات، جاء بنتيجة 4-0 على صباح إف كيه في دوري أبطال أوروبا، بينما تعادل مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فولهام وإيفرتون، وخسر أمام برايتون في كأس كاراباو ومانشستر سيتي في الدوري. وسجل يونايتد ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل سبعة، وهو سجل دفاعي سيقلق الجهاز الفني قبل مواجهة أحد أكثر الفرق الأوروبية تنظيمًا دفاعيًا خارج أرضه.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

أتلتيكو مدريدتعادلمانشستر يونايتد
2
1
1
وديات الأندية
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
وديات الأندية
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
4الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/4

انتهت آخر مواجهة بين الناديين بفوز مانشستر يونايتد 2-1 في مباراة ودية استعدادًا للموسم في أغسطس 2026. لكن سجل المباريات الرسمية بينهما يصب في مصلحة أتلتيكو. ففي آخر مواجهتين لهما بدوري أبطال أوروبا عام 2022، تأهل أتلتيكو بصعوبة بعد تعادله 1-1 على ملعب ميتروبوليتانو، ثم فوزه 1-0 في أولد ترافورد. وخلال آخر أربع مواجهات مسجلة، لم يفرض أي من الفريقين تفوقًا واضحًا، إذ ظلت الفوارق ضئيلة في جميعها.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا الحالي، بينما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الخامس والعشرين. ويمنح هذا الفارق في الترتيب يونايتد أفضلية مهمة في المسابقة في هذه المرحلة، وإن كان أتلتيكو يتطلع إلى تقليصه بالفوز على أرضه.

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