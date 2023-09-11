"أتفهم قراركم ولكن!" .. أنطوان جريزمان يوجه رسالة لنجوم دوري روشن السعودي

مهاجم أتلتيكو مدريد كان هدفًا لبعض أندية السعودية، لكنه رفض في النهاية كافة المحاولات، فماذا قال لمن اتخذوا هذه الخطوة؟

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يحمل الفرنسي أنطوان جريزمان؛ مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بعض الرسائل لنجوم العالم المنتقلين لدوري روشن السعودي، بعدما رفض هو اتخاذ هذه الخطوة خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

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مهاجم أتلتيكو مدريد كان هدفًا لبعض الأندية السعودية على رأسها نادي الاتحاد، بحسب التقارير، لكنه في الأخير فضل البقاء في النادي الإسباني، الذي اشتراه نهائيًا من برشلونة، بعد عامين قضاهما به على سبيل الإعارة.

وحول الحراك السعودي، قال جريزمان، خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده: "أتفهم قرار هؤلاء الذين يغادرون نحو السعودية، نحن نتحدث عن مبالغ لا تصدق تُعرض عليهم، حتى لو كنا نكسب الكثير من المال هنا، هناك من يريد تأمين مستقبل أطفاله وأحفاده، وهذا أمر طبيعي".

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وأضاف: "يمكن أن أذهب للسعودية؟ لدي عائلة وثلاثة أبناء، القرار ليس سهلًا، لكن كما يعلم الجميع، يبقى الدوري الأمريكي هو هدفي".

يذكر أن الدوري السعودي نجح خلال الصيف الماضي في ضم كوكبة من النجوم العالميين على رأسهم نيمار دا سيلفا، كريم بنزيما، نجولو كانتي، رياض محرز وغيرهم، بينما فشل محاولاته مع ليونيل ميسي ومحمد صلاح وغيرهما.

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